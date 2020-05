Handball : Hüls fühlt sich nicht so richtig als Meister

Krefeld Die Handballer des HSV dominierten die Landesliga bis zum Abbruch souverän und hätten die Saison gerne zu Ende gespielt. Das war aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich und es gab auch noch keine rauschende Party.

Als Christoph Eickmanns und Florian Mayer im vergangenen Jahr die Verantwortung der Handball-Abteilung beim Hülser SV übernommen hatten, sorgten sie mit den Neuverpflichtungen gleich für einige Paukenschläge. Marcel Görden, der als Kapitän der HSG Krefeld den Aufstieg in die Zweite Bundesliga geschafft hatte, wechselte zum Landesligisten, um es künftig etwas ruhiger angehen zu lassen. In Christian Rommelfanger wurde ein weiterer Akteur mit Zweitligaerfahrung verpflichtet.

Zuvor musste allerdings noch die Relegation gewonnen werden, denn den Hülsern drohte der Abstieg in die Bezirksliga. Dies gelang problemlos und die Mannschaft wurde anschließend so stark aufgestellt, dass sie oben mitspielen sollte. „Bei Christian haben alte Seilschaften eine Rolle gespielt, dass er den Weg von Düsseldorf nach Hüls auf sich nimmt, nur um Landesliga zu spielen“, sagt Eickmanns, der zum größten Teil den alten Kader zusammen hielt, aber in Görden und Rommelfanger zwei Akteure mit enormer Zugkraft hinzu bekam.

Gleich vom ersten Spieltag an setzte der HSV eine Duftmarke für die Konkurrenz. Der erste Platz in der Landesliga war fortan durch die Hülser belegt. Doch zeigte sich schnell, dass es bei jedem Spiel auch hoher Konzentration bedarf. „Am vierten Spieltag lagen wir gegen Kaarst mit drei Toren hinten. Fünf Minuten vor Spielende wurde dann Marcel Görden eingewechselt, der verletzungsbedingt eigentlich geschont werden sollte. Das hat dann den Unterschied ausgemacht, wir haben noch mit einem Tor gewonnen“, erinnert sich Eickmanns.

Starallüren sind am Reepenweg fremd, jeder Spieler stellt sich, so gut wie er kann, in den Dienst der Mannschaft. Auch wenn es eine Niederlage gegen Süchteln gab, so wurde der Vorsprung an der Tabellenspitze doch kontinuierlich ausgebaut. Es schien nur noch eine Frage der Zeit, wann die vorzeitige Meisterschaft und der damit verbundene Aufstieg in die Verbandsliga gefeiert werden durfte.