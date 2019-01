Verstärkung für das Team der Tennis-Bundesliga: HTC Blau-Weiß: Leonardo Mayer die neue Nummer 2

Krefeld Der Tennisbundesligist verpflichtete mit dem 31-jährigen Argentinier einen weiteren Weltklassespieler.

„Ich freue mich, dass Leonardo mir die Zusage für mindestens drei Spiele gegeben hat. Bereits im Vorjahr hatte ich bei den Australian Open Kontakt zu ihm aufgenommen. Wir hätten ihn ins Aufgebot nehmen können, doch er konnte mir keine feste Zusage für Einsätze in der Bundesliga versprechen“, sagte Olaf Merkel. Der Teamchef verzichtet in diesem Jahr auf die Reise nach Australien: „Mittlerweile verfüge ich über so gute Kontakte, dass ich nicht jedes Jahr nach Melbourne fliegen muss.“ Mayers beste Weltranglisten-Position war 2015 Platz 21. 2016 gewann der Rechtshänder, der die Rückhandbälle mit einer Hand spielt, mit Argentinien den Davis-Cup. Ein Jahr zuvor bestritt er das längste Davis-Cup-Match aller Zeiten. Erst nach sechs Stunden und 42 Minuten stand sein Fünfsatz-Sieg (7:6, 7:6, 5:7, 5:7, 15:13) gegen Joao Souza (Portugal) fest. Die German Open in Hamburg sind das Lieblingsturnier des Argentiniers. Am Rothenbaum gewann er 2014 das Finale gegen den Spanier David Ferrer, drei Jahre später im reinen „Mayer-Endspiel“ gegen den Deutschen Florian Mayer. Dabei war er der erste Spieler, der dieses 500. ATP-Turnier als Lucky Loser gewann. Denn in der Qualifikation hatte er gegen einen jungen Deutschen verloren und war als „bester Verlierer doch noch in die Hauptrunde eingezogen. Im Vorjahr unterlag er in Hamburg im Finale dem Georgier Nikoloz Basilaschwili.