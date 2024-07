Tennis Bittere Heimniederlage für Blau-Weiß Krefeld

Die Hoffnung auf die Rückkehr in die Tennis-Bundesliga erhielt für Zweitligist HTC Blau-Weiß Krefeld am Freitagnachmittag einen Dämpfer. Das Stadtwaldteam musste sich bei seiner Heimpremiere 2024 dem TC Bau-Weiß Berlin mit 3:6 (3:3) geschlagen geben und ist nach zwei Spieltagen noch ohne Punkt. Vor 500 Zuschauern waren die Gäste von der Spree insgesamt das bessere Team, besonders in den Doppeln, und nahmen die beiden Punkte verdient mit auf die Heimreise. Von den Neuzugängen der Krefelder konnten nur der junge Vilius Gaubas und Jesse Sels in den teilweise hart umkämpften Einzeln überzeugen. Am Sonntag ist der HTC beim TC Ohlings zu Gast. Mit welchem Aufgebot es nach Solingen geht, steht erst am Samstag fest. Neu dabei sein wird der Italiener Enrico Dalla Valle, der am Freitag beim Challenger-Turnier in Amersfoort ausschied.