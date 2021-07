Tennis-Bundesliga : HTC Blau-Weiß Krefeld verliert am grünen Tisch

HTC Blau-Weiß Krefeld verliert am grünen Tisch

Krefeld Hajo Plönes ist untröstlich. Ihm ist ein Fehler unterlaufen, wie er anderen in ähnlicher Form auch schon passiert ist. Aber keiner hat es bemerkt, weshalb die Partie des Krefelder Tennis-Bundesligisten gegen Neuss mit 0:6 gewertet wird.

„Es gibt Fehler, die dürfen nicht passieren und sie passieren doch. Dafür entschuldige ich mich.“ Mit diesen Worten trat Blau-Weiß Teamchef Hajo Ploenes nach den vier gespielten Einzeln vor die 350 anwesenden Zuschauer. Mit belegter Stimme schilderte Ploenes, so etwas wie der Mr.Tennis Krefelds seinen Fauxpas. „In jeder Mannschaft dürfen nur zwei Nicht-EU-Ausländer spielen. Als ich heute Morgen die Mannschaft aufgestellt habe, habe ich übersehen, dass Norwegen nicht zur EU gehört und neben dem Peruaner Juan Pablo Varillas auch den Norweger Viktor Durasovic nominiert. Und Norwegen gehört eben nicht zur EU.“ Da nützte es auch wenig, dass dieses zu Europa gehörende Land von allen Nicht-EU-Ländern durch zahlreiche Assoziierungsabkommen als am stärksten mit der EU verbandelt gilt. Beim Deutschen Tennisbund eben nicht. Tennisbundesligist HTC Blau-Weiß Krefeld hat sein erstes Heimspiel der Saison gegen den Namensvetter aus Neuss mit 0:6 verloren. Allerdings nicht sportlich, sondern am grünen Tisch.