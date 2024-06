Tennis Der HTC Blau-Weiß Krefeld will oben mitspielen

Insgesamt vier Heimspiele, gegen den TC Blau-Weiss Berlin, den SCC Berlin, gegen Iserlohn und am letzten Spieltag gegen BW Neuss, finden in der Seidenstadt statt. „Wir hoffen, schöne Spieltage auf unserer Anlage erleben zu dürfen“, so Claudia Ploenes, die neue Teamchefin der Krefelder. Sie übernahm zur neuen Saison den Job ihres Vaters Hajo Ploenes und ist in Zukunft für das Team zuständig. „Ein Spieltag in der Halle macht wenig Freude. Unsere Anlage liegt im Stadtwald, bietet schöne Plätze, man ist nah dran am Spiel. So kann man viel studieren und mitfiebern“, erklärt sie weiter.