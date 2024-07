Tennis 2. Bundesliga Schönenberg und Elias punkten beim Sieg der Blau-Weißen

Mit zwei Siegen in Folge verteidigte der HTC Blau-Weiß Krefeld in der 2. Tennis-Bundesliga Nord den vierten Tabellenplatz. Nach dem Auswärtssieg am Freitag in Berlin legte das Stadtwaldteam am Sonntag an der Hüttenalle im Heimspiel gegen den TC Iserlohn mit 6:3 (4:2) nach. Bei sehr guten äußeren Bedingungen und einem guten Zuschauerzuspruch gerieten die Gastgeber zunächst in Rückstand, wurden dann aber ihrer Favoritenrolle gerecht.