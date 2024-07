2. Tennis-Bundesliga Erleichterung beim HTC Blau-Weiß Krefeld

In der zweiten Runde lieferte sich Matteo Martineau gegen den in der ATP-Rangliste auf Platz 327 geführten und aus Amerika eingflogenen Inder Ramkumar Ramanathan einen hart umkämpften ersten Satz, den Krefelds neue Nummer Eins im Tiebreak für sich entschied, während der zweite Satz deutlich an den stark aufschlagenden Krefelder ging. Weitaus weniger Mühe hatte Enrico Dalla Valle mit Zima Leopold. Die Augen richteten sich nun beim Stand von 4:1 auf das letzte laufende Einzel. Weil sich Sascha Guemard Wayenburg, der den ersten Satz gewann, im zweiten Durchgang ebenso wie sein niederländischer Kontrahent Mick Veldeer keinen Aufschlagverlust leistete, aber zwei Matchbälle liegen ließ, musste auch hier der Tiebreak entscheiden. Mit 3:0 gelang dem 20-Jährigen ein perfekter Einstieg, holte danach aber keinen Punkt mehr, so dass es in den Championgs-Tiebreak ging. Der Franzose besaß hier die besseren Nerven, ließ sich auch von vergebenen Chancen nicht beirren und verwandelte schließlich am Ende eines krimireifen Match-Tiebreaks den dritten von vier Matchbällen zum Matchgewinn. Die drei verlorenen Doppel am Freitag gegen BW Berlin im Hinterkopf und eines angekündigten Gewitters atmete Zellen durch: „Ich bin sehr froh, dass wir schon nach den Einzeln durch sind.“