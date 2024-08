2. Tennis-Bundesliga Nord Meister Neuss zu stark für HTC Blau-Weiß

Aber schon nach den ersten drei Einzeln wurde klar, dass der Meister und Aufsteiger an diesem Sonntag zu stark war. Das bekamen Federico Gaio an Position zwei und Patrick Elias an Position sechs zu spüren. Alleine Edas Butvilas war an Position in dem bis dahin besten Duell des Tages ein gleichwertiger Gegner. Leider konnte der Litauer gegen den Dänen Elmer Moller in beiden Sätzen eine klare Führung nicht nach Hause bringen.