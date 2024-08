Tennis 2. Bundesliga Die Siegesserie des HTC Blau-Weiß Krefeld ist beendet

Julian Ocleppo machte an Position zwei mit seinem Gegner kurzen Prozess. Er war nach seiner Verletzung so glücklich, dass er vor lauter Emotionen sein Handtuch über den Kopf warf und Freuden-Tränen vergoss. Gero Kretschmann traf auf den 15 Jahre jüngeren Schweden John Hallquist Lithen und sorgte im zweiten Durchgang für den Satzausgleich. Aber im Match-Tiebreak konnte er eine 3:1-Führung nicht ausbauen und musste sich geschlagen geben. Da der Italiener Gianmarco Ferrari an Position vier eine enttäuschende Vorstellung bot und eine klare Niederlage kassierte, lagen die Gäste nach der ersten Einzelrunde mit 1:2 zurück.