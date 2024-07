Tennis Start zur Rückkehr 2.0 in die Bundesliga

Einsatzbereit wäre auch Krefelds neue Nummer eins Matteo Martineau. Der Franzose (ATP 170) unterlag am Dienstag beim Challenger-Turnier in Braunschweig in Runde eins dem Niederländer Botic van de Zandschulp (ATP 97) in zwei Sätzen (2:6, 4:6). Um die endgültige Aufstellung machen die Blau-Weißen noch ein Geheimnis. „Bisher sind Federico Gaio, Tom Schönenberg und Gero Kretschmer fix. Auch Enrico Dalla Valle ist eingeplant, spielt aber noch in Triest“, sagte Pressesprecher Jörg Zellen am Donnerstag. Auf tatkräftige Unterstützung kann das Team des HTC in der Domstadt bauen. Laut Zellen machen sich rund 90 Krefelder auf den Weg nach Köln.