2. Tennis-Bundesliga Nord HTC Blau-Weiß gewinnt einen Tennis-Krimi

Krefeld · Die Krefelder gewannen am Freitag bei Rot-Weiß Berlin nach teilweise spannenden Duellen mit 5:4. Die Entscheidung fiel erst in den drei Doppeln. Sonntag (11 Uhr) kommt der TC Iserlohn in den Stadtwald.

26.07.2024 , 21:42 Uhr

Der Niederländer Jesse Sels sicherte den Blau-Weißen den wichtigen Punkt zum 3:3-Zischenstand nach den Einzeln. Foto: samla.de

Von H.-G. Schoofs