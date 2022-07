Tennis-Bundesliga : Gastao Elias feiert erfolgreiches Debüt

Krefeld Der Portugiese gewann im Heimspiel des Tennis-Bundesligisten HTC Blau-Weiß Krefeld gegen den Gladbacher HTC sein Match gegen Robin Haase. Die 1:5-Niederlage des Stadtwaldteams vor 1000 Zuschauern fiel zu hoch aus.

Die Blau-Weißen waren mit Thiago Monteiro, Stefano Travaglia, Marco Cecchinato, Gastao Elias und Flavio Cobolli angetreten, der aber kein Einzel spielte. Das lag an Cecchinato, der bei den Sauerland-Open in Lüdenscheid überraschend im Viertelfinale am 18-jährigen Serben Hamad Međedović (ATP 395) mit 1:6, 1:6 scheiterte. Von dieser Niederlage zeigte er sich im Stadtwald aber gut erholt und lieferte sich mit dem Argentinier Tomas Martin Etcheverry (ATP 77) einen tollen ersten Satz. Aber nachdem er zwei Satzbälle vergeben hatte und im Tiebreak unterlag, verlor er den Faden und auch den zweiten Satz.

Sein Debüt für den HTC gab der Portugiese Gastao Elias (ATP 187) an Position vier gegen den Niederländer Robin Haase (ATP 257). Er verlor zwar Satz eins, steigerte sich aber und setzte sich im Match-Tiebreak durch. „Am Anfang hatte ich Probleme, weil ich zuletzt nur auf Gras gespielt habe. Dazu sind die Sandplätze in Deutschland sehr langsam. Ab dem zweiten Satz lief es besser. Da wusste ich, dass ich gewinnen werde“, sagte er nach dem Spiel und fügte hinzu: „Ich freue mich, dass ich mich für Blau-Weiß entschieden habe. Die Atmosphäre hier im Klub ist super. Ich fühle mich wie zu Hause.“

In der zweiten Einzelrunde lieferten sich der Brasilianer Monteiro (ATP 89) und der Spanier Ramos-Vinola (ATP 39) ein tolles Spitzenduell des Tages, dass die Zuschauer teilweise von den Sitzen riss. Den ersten Satz zwischen den beiden Linkshändern gewann der Blau-Weiße überraschend deutlich mit 6:2. Das lag an seiner druckvollen Vorhand und an zu vielen leichten Fehlern seines Gegners. Als er im zweiten Druchgang schon 2:0 führte und einen Spielball zum 3:0 hatte, lag eine Überraschung in der Luft. Doch er vergab den Punkt und unterlag im Tiebreak. Auch im Match-Tiebreak spielte der Spanier seine Erfahrung aus und setzte sich durch. Travaglia (ATP 139) sah im Duell gegen den Niederländer Griekspoor (ATP 53) sofort wie der Verlierer aus. Doch im zweiten Satz steigerte er sich und gewann 6:1. Im Match-Tiebreak machte Griekspoor wieder ernst und zog uneinholbar auf 7:1 davon.