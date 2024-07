2. Tennis-Bundesliga Nord HTC Blau Weiß Krefeld gastiert an der Spree im Steffi-Graf-Stadion

„Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin“, hieß es am Donnerstag für die Spieler und Verantwortlichen des HTC Blau-Weiß Krefeld. Dabei steht am Freitag ab 13 Uhr für den Krefelder Tennis-Zweitligisten in der Nordgruppe zwar kein Finale auf dem Programm, dafür aber beim LTTC Rot-Weiß Berlin ein wichtiges Auswärtsduell. Zum einen will das Stadtwaldteam nach dem ersten Saisonsieg am Sonntag beim TC Ohligs die nächsten zwei Punkte einfahren. Zum anderen steht eine Revanche für die unglückliche 4:5-Heimniederlage aus dem Vorjahr auf dem Plan. Drei Einzel gingen damals im Match-Tiebreak an die Berliner. Am Sonntag sind die Blau-Weißen ab 11 Uhr wieder Gastgeber, wenn der TC Iserlohn im Stadtwald seine Visitenkarte abgibt.