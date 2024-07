2. Tennis-Bundesliga Nord Auftakt-Niederlage für den HTC Blau-Weiß

Beim Saisonauftakt der 2. Tennis-Bundesliga Nord unterlag der HTC Blau-Weiß Krefeld am Sonntag im Auswärtsspiel bei Rot-Weiß Köln mit 2:7 (2:4). Die höhe der Niederlage spiegelte allerdings nicht die Enge einiger Duelle wider, in denen den Gästen das Glück fehlte. Unterm Strich wurden die Gastgeber ihrer Favoritenrolle in dieser Liga verdient gerecht. Am kommenden Freitag feiert das Stadtwaldteam ab 13 Uhr sein Heimdebüt gegen TC Blau-Weiß Berlin, der sich zum Auftakt beim TC Ohligs mit 3:6 geschlagen geben musste.