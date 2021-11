TuS Volmetal kommt : HSG-Trainer Maik Pallach warnt vor Schlusslicht

HSG-Trainer Maik Pallach nimmt den Gegner nicht auf die leichte Schulter. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die HSG Krefeld empfängt am Sonntag um 16 Uhr den TuS Volmetal. Dabei sind die Rollen zwischen dem Spitzenreiter und dem Tabellenletzten klar verteilt. Trotz des besorgniserregenden Infektionsgeschehens hoffen die Gastgeber auf eine gute Kulisse.

Mit neuer Energie und motiviert geht für den Handball-Drittligisten HSG Krefeld Niederrhein am Sonntag um 16 Uhr mit dem Heimspiel gegen den TuS Volmetal der Kampf um die ersten beiden Plätze in der Staffel D weiter. Die Grippewelle der vergangenen drei Wochen haben Trainer und Spieler überwunden. „Die einwöchige Spielpause mit individuellem Training der Spieler hat sehr gut getan“, sagt Trainer Maik Pallach, der wieder alle Mann an Bord hat. Nur Nick Braun hatte keine so lange Pause. Er war für die belgische Nationalmannschaft im Einsatz und erzielte beim WM-Qualifikationsspiel gegen Kosovo (28:28) zwei Treffer.

Beim Blick auf die Tabelle werden die Vorzeichen deutlich. Die HSG führt nach neun Spieltagen mit 16:2 Punkten und einer Tordifferenz von +47 die Tabelle an. Volmetal ziert mit 2:16 Punkten und -49 Treffern das Tabellenende. Trotzdem ist der TuS spitze, der mit einer beeindruckenden Aktion 600.000 Euro an Spenden für die Opfer der Hochwasser-Katastrophe in Hagen und Umgebung einsammelte.

Von einer Pflichtaufgabe will Trainer Maik Pallach nichts wissen: „Was ich von ihnen gesehen habe, zeigt, dass sie eine gute Spielidee haben. Ich denke, Trainer Marc Roda steuert das dort gut an, sie haben in Über- und Unterzahl Ideen und zwei verschiedene Abwehrsysteme. Damit wird es sicherlich kein Selbstläufer. Natürlich erwarten wir auch von uns selber einen Sieg. Aber wenn jeder einen hohen Erfolg von uns erwartet, so müssen die Spieler trotzdem fokussiert sein und die Aufgabe seriös angehen.“ Den einzigen Sieg holte Volmental auswärts in Menden. Auch in Longerich musste sich das Team nur knapp mit 33:34 geschlagen geben.