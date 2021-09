Beim Sieg in Köln : HSG-Torhüter Sven Bartmann ist der große Rückhalt

HSG-Torhüter Sven Bartmann zeigte in Köln eine vorzügliche Leistung. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der Torhüter des Handball-Drittligisten hält die HSG Krefeld Niederrhein in einer kritischen Situation im Spiel. Mit zwei Siegen aus zwei Spielen ist das Team von Trainer Maik Pallach gut in die Saison gestartet.

Eine hohe Führung, ein großer Vorsprung kann ein süßes Gift sein. Das erlebte am Freitag Abend nicht nur die Düsseldorfer EG, sondern auch die HSG Krefeld Niederrhein. Der Eishockeyklub aus der Landeshauptstadt führte bei Krefeld Pinguine 5:1 und zitterte sich am Ende zu 6:4-Sieg. Der Handball-Drittligist führte in Köln beim Longericher SC klar mit 17:12, gab das Spiel aus der Hand, lag mit 22:24 hinten, um sich im Schlussspurt noch einen 27:26-Sieg zu erkämpfen.

Den spielerischen Höhepunkt in der am Ende packenden Partie gab es in der Domstadt nach einer Viertelstunde, als die Gastgeber gleich drei Strafen gleichzeitig abzusitzen hatten. In Überzahl wurde Lars Jagieniak am Kreis angespielt, im Sprung gefoult, drehte sich in der Luft und traf hinter dem eigenen Rücken perfekt in den Winkel zum zwischenzeitlichen 8:7 für die Gäste. In Kabinettstückchen, das Handballfreunde mit der Zunge schnalzen ließ.

Doch wie kam es, dass die Krefelder, die die Partie fest im Griff hatten, dermaßen aus dem tritt gerieten? In der 34. Minute wurde es richtig hitzig: Merten Krings griff einen Ball von Dustin Thöne. Der Longericher verlor die Beherrschung und schlug Krefelds Spielmacher mit dem Ball ins Gesicht. Dafür bekam er von den Schiedsrichtern völlig zurecht die rote Karte gezeigt. Aber die HSG wusste aus dieser Situation kein Kapital zu schlagen und die Kölner kämpften sich zurück in die Partie. Nicht nur in dieser Phase war es immer wieder Schlussmann Sven Bartmann, der mit starken Paraden, wie bei einem Tempogegenstoß von Ex-Eagle Max Zimmermann , zur Stelle. Die Schwarz-Gelben vergaben zu viele Angriffe und so zog Longerich gar auf drei Tore davon. Das Spiel drohte jetzt, den Krefeldern zu entgleiten, zumal wenig später auch Matija Mircic für ein Foul eine durchaus harte rote Karte bekam. Zwei Paraden von Bartmann in der Schlussphase veredelte Pascal Noll. KC Brüren machte den Deckel drauf.

„Wir haben in der ersten Halbzeit überragend verteidigt. Gerade der Verbund aus Sven Bartmann, Matija Mircic und Andrej Obranovic war hier sehr stark“, sagte HSG-Trainer Maik Pallach. „Nach der Halbzeit haben wir es dann bei klarer Führung verpasst, die rote Karte gegen Longerich zu nutzen. In dieser Phase hatten wir einen schlechten Lauf. Das war emotional schwer und wir haben dann mit sieben gegen sechs gespielt und damit das Spiel erneut gedreht. Am Ende muss man sagen: Sven Bartmann hat gerade zum Ende heraus phantastisch gehalten und den Sieg festgehalten.“

Damit bleibt die HSG nach zwei Spieltagen bei einer weißen Weste. Weiter geht es für sie am Samstag um 18 Uhr beim VfL Gummersbach II, ehe dann am 25. September die Bergischen Panther im ENNI Sportpark in Moers zu Gast sind.