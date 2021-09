3. Handball-Bundesliga : HSG-Sieg dank Hasenforther und Krings

Torwart Lasse Hasenforther feierte gegen Essen eine gelungene Wettkampf-Premiere. Foto: Samla Fotoagentur/samla.de

Krefeld Der Torwart und der Kapitän des Krefelder Handball-Drittligisten waren in der Glockenspitzhalle vor 511 Zuschauern maßgeblich am 33:30 (13:17)-Heimerfolg gegen TuSEM Essen II beteiligt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von H.-G. Schoofs

Mit einem blauen Auge kam Handball-Drittligist HSG Krefekd Niederrhein am Samstagabend in der Glockenspitzhalle beim Meisterschaftsauftakt gegen TuSEM Essen II davon. Statt einer rauschenden Premiere, die angesichts starken Leistungen in den Vorbereitungsspielen erwartet werden konnte, feierten die Schwarz-Gelben vor 511 Zuschauern einen 33:30 (13:17)-Arbeitssieg.

Endlich herrschte am Glockenspitz mal wieder eine stimmungsvolle Kulisse, als sich die Eagles für ihr erstes Pflichtspiel aufwärmten. Auch Oberbürgermeister Frank Meyer war gekommen und hoffte bei seinen Begrüßungsworten, dass die HSG ähnlich wie 2019 gegen Rostock wieder in die 2. Liga aufsteigt. Doch als Aufstiegskandidat trat das Team in der ersten Halbzeit nicht an. Fehlwürfe und mangelnder Spielwitz am gegnerischen Kreis und zu wenig Biss in der Abwehr machten den Gäste das Torewerfen leicht, die zur Pause verdient führten. Dank Kapitän Merten Krings, der alleine fünf der 13 Treffer erzielte, blieb es bis zum Wechsel bei einem Viertore-Rückstand. Auch Torwart Lasse Hasenforther, der den Vorzug vor dem frischgebackenen Vater Sven Bartmann bekam, weil der Routinier unter der Woche mehr im Krankenhaus war als am Glockenspitz, hielt sein Team mit einigen Paraden im Spiel. Auch als Trainer Maik Pallach den Hünen Jonas Molz (17.) und den bulligen Kreisläufer Antonio Juric (21.) einwechselte, wurde die Durchschlagskraft nicht besser. Der Coach schüttelte am Spielfeldrand häufig den Kopf.

statistik HSG: Bartmann, Hasenforther – Krings (9), Schnalle, Juric, Schneider (3), Noll (4), Hahn (3), Molz (1), Schulz (1), Braun (1), Brüren (6/4), Jagieniak (2), Obranovic (3), Mircic (1). Schiedsrichter: Tobias Marx/Falko Pühler. Zuschauer: 511.

Auch wenn die zweite Halbzeit mit einem Fehlwurf von Steffen Hahn und bei einer Zeitstrafe gegen die Gäste ein Fernwurf an den Pfosten des leeren Essener Gehäuses begann, fiel danach die Halbzeitpredigt von Trainer Pallach auf fruchtbaren Boden. In der 35. Minute ging sein Team zum ersten Mal in Führung (18:17) und zog in 15 starken Minuten mit vier Treffern davon. Doch dann stotterte der HSG-Motor hier und da wieder. Erneut waren es Krings und Hasenforther, die dafür sorgten, dass die Mannschaft in Führung blieb. In der spannenden Schlussphase kam Essen nochmal bis auf einen Treffer heran. Doch „KC“ Brüren, mit seinem zweiten Feldtreffer, der dazu alle vier Siebenmeter für die HSG verwandelte, sowie Kapitän Krings mit seinem neunten und letzten Treffer sorgten für die Vorentscheidung.

Eagles-Trainer Pallach war denn auch erwartungsgemäß erleichtert über den Sieg, aber nicht wirklich zufrieden. „Erst einmal freue ich mich, dass erstmals nach über einem Jahr ein Handballspiel stattgefunden hat – denn dazu gehören Zuschauer und Atmosphäre. Ihr wart super“, rief er an die Fans gewandt und fuhr fort: „Ich habe heute eine ganz andere Mannschaft der HSG als in der Vorbereitung gesehen. Dabei wollten wir die Vorbereitung heute bestätigen, hatten aber in der ersten Halbzeit allein 17 Fehlwürfe.“ Das sei aber auch der guten Leistung des Essener Torwarts Arne Fuchs geschuldet. „Was wir dann nach der Halbzeit mit zwei Gegentreffern in 13 Minuten gezeigt haben, war gut. Da hat sich gezeigt, dass wir in der Vorbereitung sechs Wochen hart und gut gearbeitet haben. Dass danach noch einmal der Schlendrian eingekehrt ist, hat mir nicht gefallen. In der Phase haben sich die Essener sehr gut gewehrt, was wir dann nicht gemacht haben. Darüber werden wir reden. Am Ende war es heute ein großer Kampf und ein Arbeitssieg. Aber aller Anfang ist schwer und auch solche Punkte sind extrem wichtig.“