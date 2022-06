3. Handball-Bundesliga : Zweitliga-Routinier Tim Claasen verstärkt die Eagles

Krefeld Der Krefelder Handball-Drittligist verpflichtete den 25-jährigen Rückraumspieler von der HSG Ostsee Neustadt/Grömitz. Zwei weitere Neuzugänge sollen bis zum Auftakt der Saisonvorbereitung noch verpflichtet werden.

Handball-Drittligist HSG Krefeld Niederrhein baut derzeit am Kader der Saison 2022/23. Ein weiterer Neuzugang der Eagles ist Tim Claasen. Der 25-jährige Rückraumspieler wechselt von der HSG Ostsee Neustadt/Grömitz (3. Liga) an den Niederrhein. Dort spielte er nach einer längeren Verletzungspause, die er sich in der 2. Liga beim VfL Lübeck-Schwartau zugezogen hatte. Hier gab er auch mit 17 Jahren sein Debüt in der 2. Bundesliga. In 137 Zweitligaspielen gelangen dem gebürtigen Lübecker 200 Treffer.