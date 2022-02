3. Handball-Bundesliga : „Wir haben den Anspruch Erster zu werden“

Wenn sich Merten Krings wie hier bis zum gegnerischen Kreis durchtankt, gibt es für die Abwehr kaum noch ein Halten. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Interview Krefeld Der Kapitän des Handball-Drittligisten HSG Krefeld hofft beim Topspiel gegen Schalksmühle auf viele Fans. Einen Favoriten gibt es für den 32-Jährigen Rückraumspieler in diesem Duell nicht.

Wenn zu einem Handballspieler der Titel Kapitän passt, dann zu Merten Krings. Der Rückraumspieler ist für den Drittligisten HSG Krefeld Niederrhein auf und neben dem Parkett beim Ziel Aufstieg in die 2. Liga die Leitfigur. Im Gespräch mit unserer Zeitung blickte der 32-Jährige, der über reichlich Zweitliga-Erfahrung verfügt, auf das Heimspiel am Samstag gegen Schalksmühle und auf die Lage des Klubs.

Am Samstag steigt vermutlich das entscheidende Spiel um Platz eins. Was erwarten sie von dem Duell?

Zur Person Merten Krings. Geb. 29. Juli 1989 in Simmerath. Verheiratet, ein Kind. Wohnort: Simerath. Beruf: Student (angehender Lehrer). Position: Rückraum Mitte. Bisherige Vereine: ASV Hamm-Westfalen, Ahlener SG, HG Saarlouis, TV Emsdetten, ASV Hamm, HSG Krefeld Niederrhein.

Krings In der Hinrunde haben wir in Schalksmühle unsere erste Saisonniederlage kassiert. Unabhängig vom derzeitigen Tabellenstand sind wir allein deshalb schon besonders motiviert und wollen die Niederlage vom Oktober ausgleichen. Die Partie ist das absolute Spitzenspiel in der Staffel D, dessen sind wir uns alle bewusst. Wir wollen auf jeden Fall gewinnen und den ersten Tabellenplatz sichern. Wir haben den Anspruch Erster zu werden. Aber das sehen die Schalksmühler sicher genau so, deren Leistungen sehr konstant sind. Das wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Für mich gibt es in diesem Spiel keinen Favoriten.

Erhöht sich durch diesen Anspruch nicht der Druck?

Krings Im Sport hat man immer Druck. Ich finde es persönlich sehr schön, wenn man sich Ziele setzt, die Druck ausüben.

Wie wichtig ist Ihre Rolle als Kapitän vor so einem wichtigen Spiel?

Krings Man muss wie immer vorangehen und ich werde an meiner Leistung gemessen. Ich interpretiere diese Rolle so, dass ich nicht mehr zu sagen habe als meine Mitspieler. Jeder hat Mitspracherecht und jeder weiß, worum es geht. Die Ansprache vor dem Spiel wird sicher noch emotionaler sein, weil wir auch das Hinspiel verloren haben.

Wie wichtig ist Samstag die Unterstützung der Fans?

Krings Unsere Fans sind ein enormer Faktor für uns und machen den Unterschied aus. Deren Leidenschaft treibt uns zum Sieg. Es ist wirklich toll, so begeisterte Fans im Rücken zu haben. Ich hoffe, es kommen viele.

Sie sind auf dem Parkett ein sehr emotionaler Spieler, der die Fans mitzieht, aber auch gegenüber den Schiedsrichtern und Gegenspielern ein Hitzkopf sein kann. Besteht da nicht die Gefahr, dass sich das in so einem Topspiel negativ auswirkt?

Krings Ich war in der Jugend noch schlimmer wie heute. Von außen wirkt das vielleicht so. Aber für mich ist das ein Instrument für mich. Ich brauche das, um da und fokussiert zu sein. Ich kann ohne Emotionen nicht spielen, das macht mich eigentlich stärker.

Ist der Aufstieg durch die nächste Gruppenphase schwieriger geworden?

Krings Das Niveau in der 3. Liga ist insgesamt besser geworden. Durch die Teams, die unbedingt aufsteigen wollen, ist es schwieriger geworden.

Was fehlt der Mannschaft, um in der 2. Liga bestehen zu können?

Krings In der 2. Liga ist der Handball strukturierter. Wir sind da als Drittligist schon sehr weit. Die Breite im Team ist entscheidend. Man sieht, dass die Teams, die gegen den Abstieg spielen, nicht so breit aufgestellt sind. Grundsätzlich ist der Sprung von der dritten zur zweiten Liga genauso groß wie der von der zweiten zur ersten Liga.

Ist die HSG im Fall des Aufstiegs gut aufgestellt?

Krings Die HSG ist ein sehr familiärer, kommunikativer und offener Verein. Ich freue mich immer wenn ich in die Halle komme und das Engagement der vielen ehrenamtlichen Helfer sehe, die alles aufbauen. Der Klub befindet sich in einer sehr positiven Entwicklung. Das hat mich überhaupt dazu bewogen, nach Krefeld zu kommen. Hier kann man was bewegen, dazu möchte und kann ich meinen Beitrag leisten, damit sich die Entwicklung weiter Richtung zweite Liga bewegt. Das ist auch für die Sponsoren ein wichtiges Signal. Die Motivation ist hier bei allen vorhanden. Wichtig ist auch die Identifikation von der Stadt mit der Mannschaft.

Welche Teams gehören für Sie zu den Favoriten um den Aufstieg?

Krings Konstanz verfügt über eine gewisse Zweitligaerfahrung. Die meisten Spieler haben dort schon gespielt. Die Mannschaft schafft es trotz einiger Abgänge die dritte Liga zu dominieren. Auch Potsdam wird ein Wörtchen um den Aufstieg mitsprechen. Beide sind für mich die Topfavoriten.

Ist es egal, ob die HSG in die Gruppe Nord oder Süd kommt?

Krings In der Breite ist die Nordgruppe besser. Da sind neben Potsdam einige gute Mannschaften, wie Vinnhorst, Hildesheim oder Wilhelmshaven mit seiner Zweitligaerfahrung.“

Sie haben bei der HSG noch einen Vertrag bis 2023. Wie sieht Ihre persönliche Zukunft aus?