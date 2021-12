3. Handball-Bundesliga : HSG wieder mit Schneider und Jagieniak

Maik Schneider wurde gegen Longerich besonders im Rückraum vermisst. Am Samstag könnte der Routinier wieder auflaufen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der Handball-Drittligist empfängt Samstag den VfL Gummersbach II zum Jahresausklang und will sich mit einem Sieg in die Pause verabschieden. Die Niederlage gegen Longerich haben Trainer und Spieler aufgearbeitet und abgehakt.

Die Wunden sind geleckt! Nach der Heimniederlage im Topspiel der 3. Handball-Bundesliga, Staffel D gegen den Longericher SC sind die Eagles der HSG Krefeld Niederrhein sehr zuversichtlich, dass sie am Samstagabend (19 Uhr) im Heimspiel gegen die zweite Mannschaft des Zweitliga-Spitzenreiters VfL Gummersbach und das Jahr mit einem Sieg beenden. Am 3. Januar beginnt dann die Vorbereitung auf das Auswärtsspiel am 14. Januar bei den Bergischen Panthern.

„Nach einem freien Tag habe ich mir das Video angeschaut und die Niederlage gegen Longerich intern aufgearbeitet“, sagte Maik Pallach am Donnerstag. Es sei nach wie vor ein sehr gutes Drittligaspiel mit sehr viel Leidenschaft und Emotionen gewesen: „Longerich hat die Phasen, wo wir geschwächelt haben, gut genutzt.“ Als Beispiel nannte er die Phase, als sein Team mit 18:15 führte und binnen drei Minuten den Ausgleich kassierte: „Da hätten wir den Vorsprung für zehn Minuten verwalten müssen.“

Info Schmoozies-Frösche für einen guten Zweck Für das letzte Heimspiel des Jahres hat sich Frank Langen vom HSG-Fanshop eine Aktion ausgedacht. Da das Wappentier des stups-Kinderzentrums ein Frosch ist, werden 100 Schmoozies-Frösche für je 2 Euro verkauft. Mit der Unterseite kann man Handydisplays oder Bildschirme reinigen. Der Erlös geht an das stups.

Für Pallach hat auch die gerade für so ein Topspiel „fehlende Breite“ den Ausschlag gegeben: „Gerade Lars Jagieniak und Maik Schneider fehlten schon, um zu entlasten oder andere Impulse zu setzen.“ Beide werden voraussichtlich am Samstag wieder zur Verfügung stehen: „Sie haben mit einer geringen Belastung trainiert. Wir müssen sehen, wie sie das verkraftet haben. Aber ich denke, dass sie dabei sind“, sagte der Coach. Der Einsatz von Matija Mircic ist noch fraglich, der Mittwoch und Donnertag im Training wegen einer Magen-Darm-Infektion fehlte. Steffen Hahn hat gegen Longerich einen Schlag auf die Nase bekommen, die geschwollen ist und er dadurch schwer Luft bekommt. Mit seinem Einsatz wird aber gerechnet. Antonio Juric fällt weiter aus. Weiter als Gastspieler ist Kreisläufer Benedikt Damm dabei, der bei seinem Debüt gegen Longerich überzeugte. „Das Spiel hat Spaß gemacht, leider mit dem falschen Ende. Ich bin sehr gut aufgenommen worden. Das ist eine lustige aber auch sehr professionelle Mannschaft“, sagt der 20-Jährige.

Pallach hat seinem Team klar gemacht, dass nicht mehr über Tabellensituation oder wo und wie Punkte nicht geholt wurden gesprochen wird: „Das müssen wir ausblenden und uns von Spiel zu Spiel auf den Gegner konzentrieren. Am Anfang der Saison habe ich gesagt, es geht nicht darum, am zweiten Spieltag Erster zu sein, sondern am 22 Spieltag. Wir müssen immer so leidenschaftlich und emotional auftreten wie am Samstag, dann können wir am Schluss der Vorrunde oben stehen.“

Die Reserve des Zweitligisten VfL Gummersbach ist für Pallach eine „Wundertüte“: „Wie immer bei zweiten Mannschaften ist die Frage, wie tritt sie an. Die Erste des VfL spielt am Freitag und schon wieder am Dienstag im Pokal. Ich habe momentan aus meinen Quellen keine Infos, mit welchem Team sie anreisen könnten. Das kann Samstag in unserer Liga ein normales oder plötzlich ein Spitzenteam sein.“