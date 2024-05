Samstag das letzte Punkt.Heimspiel HSG Krefeld wieder mit Lars Jagieniak

„Mit Saarlouis kommt einer der stärksten Gegner unserer Staffel, was die Niederlage im Hinspiel widerspiegelt. Wir wissen genau, was auf uns zukommt, hohes Tempo, ein stark besetzter Rückraum und viel erste und zweite Welle. Das wird ein spannendes und schweres Spiel, somit aber auch der ideale Härtetest für uns im Hinblick auf das Spiel gegen Konstanz in der Aufstiegsrunde. Diesmal wollen wir die Punkte unbedingt behalten, werden uns noch einmal optimal vorbereiten und alles reinwerfen. Wir werden im letzten Punkte-Heimspiel der Saison mit breiter Brust antreten“, sagte Trainer Mark Schmetz am Donnerstag vor dem Training.