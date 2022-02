Handball : HSG wieder mit Braun und Molz

Krefeld Der Handball-Drittligist empfängt am Samstag um 19 Uhr im Enni-Sportpark Rheinkamp die Wölfe der SG Menden-Sauerland. Mit einem Sieg sind die Eagles für die Aufstiegsrunde qualifiziert.

Noch einen Sieg, dann hat die HSG Krefeld Niederrhein im Kampf um den Aufstieg in die 2. Handball-Bundesliga ihr Zwischenziel erreicht. Den wollen die Eagles am Samstag im Heimspiel gegen die Wölfe der SG Menden-Sauerland einfahren, die ab 19 Uhr im Enni-Sportpark Rheinkamp zu Gast sind. Alles andere als ein klarer Erfolg wäre gegen das Kellerkind der Drittliga-Staffel D eine Enttäuschung.

Nachdem die Mannschaft in der Vorwoche wegen eines Sturmschadens in der Glockenspitzhalle zwei Tage nicht trainieren konnte und am Wochenende spielfrei war, begann am Montag die Vorbereitung auf die letzten drei Gruppenspiele. Auf den leicht angeschlagenen „KC“ Brüren musste Trainer Maik Pallach bis Dienstag verzichten. Am Donnerstag war das Team bis auf Torwart Lasse Hasenforther (Mittelhandbruch) komplett. Damit stehen auch Jonas Molz und Nick Braun wieder zur Verfügung, die bei der Niederlage gegen Schalksmühle passen mussten.