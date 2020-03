2. Handball-Bundesliga : Weihrauch gibt Handballern der HSG Krefeld Hausaufgaben auf

Toni Weihrauch ist Athletiktrainer bei der HSG Krefeld. Foto: HSG Krefeld

Krefeld Der Athletiktrainer hat für die Spieler des Zweitligisten spezielle Trainingspläne gemacht, damit sie sich während der Zwangspause fit halten.

Toni Weihrauch ist eigentlich Student an der Ruhr-Universität Bochum, wo er das Fach Sportwissenschaft belegt. Der 26-Jährige ist aber auch gelernter Sport- und Fitnesskaufmann und in dieser Funktion als Werksstudent im Timeout, das Fitnesscenter des SC Bayer Uerdingen tätig. Über das Timeout kam der Kontakt zu den Zweitliga-Handballern der HSG Krefeld zustande. Seit Januar ist der Willicher als Athletiktrainer dort ein fester Bestandteil im Team. Zweimal die Woche hieß es bisher die Spieler in der Glockenspitzhalle gezielt zu trainieren und deren Defizite zu verbessern.

„In 30 bis 45 Minuten pro Einheit versuche ich eine gute Mischung hinzubekommen, was die Spieler 1:1 umsetzen können. Im Handball ist die Beinstabilität ein großes Problem, woran wir dann auch gearbeitet haben“, erklärt Weihrauch. Anfangs, so berichtet er, war das Ganze auch für die Spieler neu: „Es fing klein an und wurde ganz gut aufgenommen. Inzwischen bekomme ich sogar das Feedback, wenn eine Einheit nicht so anstrengend war. Das zeigt mir dann, wie ambitioniert die Spieler sind.“ Da die Handball-Bundesliga aufgrund der aktuellen bundesweiten Corona-Epidemie-Entwicklung und der damit einhergehenden behördlichen Entscheidungen mit sofortiger Wirkung den Spielbetrieb der Handball-Profiligen bis Ende April ausgesetzt hat, blieb den Verantwortlichen der HSG Krefeld nicht anders übrig, als sich mit den Spielern, auch was das Gehalt betrifft, zu einigen. „Die Spieler haben Arbeitsverträge mit uns und zur Aufrechterhaltung des Standortes Krefeld haben wir sie sozusagen ins Home-Office geschickt. So wie im normalen Arbeitsleben auch“, erklärt HSG-Geschäftsführer Andre Schicks diese Maßnahme.