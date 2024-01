Samstag geht es nach Longerich Hohe Auswärtshürde für HSG Krefeld

Die Taktik der Kölner Vorstädter ist laut Schmetz unverändert: „Die spielen wie in der Vorsaison entweder mit einer 5/1- oder 6/0-Abwehr. Besonders die 5/1-Abwehr ist sehr beweglich und aggressiv. So konnten sie unglaublich viele Bälle gewinnen und einfache Tore erzielen, besonders von außen.“ Er erwartet auch, dass Longerich sein Team sofort unter Druck setzt: „Sie wollen über die Emotionen ins Spiel kommen und uns überrennen. Wir müssen da von Anfang an hellwach und konzentriert sein sowie die Zweikämpfe annehmen.“ Das gelte besonders im Angriff: „Da müssen wir hingehen, wo es richtig wehtut. Dazu müssen wir clever spielen und die Chancen, die sich dann ergeben auch nutzen.“ Ferner dürfe man Longerich nicht ins Tempospiel kommen lassen: „Wenn die es nicht schaffen, einfache Tore zu machen, kann man das Spiel lange offen gestalten. Dann wird sich das in der 2. Halbzeit entscheiden.“