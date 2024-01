Eine sehr gute Neuverpflichtung HSG verstärkt sich mit Torwart Juzbasic

Infos

Das Niederrhein-Derby in der Yayla -Arena gegen den TV Aldekerk, für das bereits 7000 der knapp über 8000 Tickets verkauft sind, rückt immer näher. Daher gibt es einige Informationen bzgl. der Tickets für alle Fans der Eagle, die eine Dauerkarte für die Heimspiele der HSG Krefeld in der Drittliga-Saison 2023/2024 erworben haben. Da die Yayla-Arena und die Glockenspitzhalle unterschiedliche Ticketsysteme aufweisen, kann die reguläre Dauerkarte im Chipkartenformat wie im Vorjahr nicht für das Spiel an der Westparkstraße genutzt werden.

Alle Dauerkarteninhaber hatten deshalb bereits zum Saisonbeginn eine E-Mail mit ihrem print@home Ticket für das Spiel gegen den TV Aldekerk am Samstag, 10. Februar erhalten, sodass jeder, der eine Dauerkarte besitzt, einen Platz für das Spiel sicher hat. Diese Tickets können bequem zuhause ausgedruckt und als Eintrittskarte genutzt werden.

Alle, die das Ticket noch nicht erhalten haben, werden gebeten, sich unter office@hsg-krefeld-niederrhein.de per E-Mail oder telefonisch in der Geschäftsstelle zu melden, um Verzögerungen am Einlass in der Yayla-Arena zu vermeiden.