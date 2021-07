3. Handball-Liga : HSG Krefeld verstärkt sich mit Andrej Obranovic

Andrej Obranovic, hier rechts im Trikot von Eisenach, verstärkt den Mittelblock der HSG Krefeld. Foto: imago images/Christian Heilwagen/via www.imago-images.de

Krefeld Der 24-jährige Kroate kommt vom Handball-Zweitligisten Eisenach an den Niederrhein und gilt mit seinem Gardemaß (1,98 m) als Defensivspezialist. Damit sind die personellen Planungen des Drittligisten vorerst abgeschlossen.

Die Fans des Handball-Drittligisten der HSG Krefeld Niederrhein können sich auf die neue Saison freuen. Denn beim Ziel Aufstieg in Liga zwei gehen die Eagles mit einem schlagkräftigen Team an den Start. Dafür wird auch Andrej Obranovic sorgen. Am Freitag meldete die HSG mit dem 24-jährigen Kroaten einen hochkarätin Neuzugang und schließen damit vorerst ihre personellen Planungen ab.

Obranovic ist ein Spieler, der schon auf hohem Niveau seine Klasse nachgewiesen hat und nun erst ins beste Handballeralter kommt. Darüber hinaus verfügt der 1,98 Meter-Hüne mit 100 kg Körpermasse auch über absolute Gardemaße und dürfte gemeinsam dem kürzlich verpflichteten Toni Juric einen starken Mittelblock bilden, der auch mit zwei Funktürmen kaum imposanter ausfallen kann

info Der aktuelle Kader 2021/22: Sven Bartmann (Tor), Lasse Hasenforther (Tor), Nick Braun (LA), Pascal Noll (LA), Steffen Hahn (RA), Mike Schulz (RA), Lars Jagieniak (KM), Antonnio „Toni“ Juric (KM), Jonas Molz (HL), Matija Mircic (HL), Andrej Obranovic (HL), Kevin-Christopher „KC“ Brüren (HR), Maik Schneider (HR), Merten Krings (RM), Tim Schnalle (RM).

Aber der Mann, der vom ThSV Eisenach aus der 2. Liga an den Niederrhein kommt, beileibe kein reiner Defensivspieler. Zwar ist das die Rolle, die er in Eisenach vordringlich bekleidete, in Krefeld soll er aber durchaus auch offensiv Akzente setzen. „Andrej hat in Eisenach Erfahrungen gesammelt und kennt jetzt den Deutschen Handball. Er hat zwei Jahre mit dem Team souverän den Klassenverbleib geschafft und in verschiedenen Abwehrformationen seine Klasse bewiesen. Hier soll er auch bei uns eine wichtige Rolle einnehmen. Offensiv ist er sehr beweglich, torgefährlich und bringt unglaublich viel Power in unseren Angriff“, sagt Stefan Nippes.

Für den Sportlichen Leiter der HSG ist die Verpflichtung auch ein echtes Statement: „Andrej ist das letzte Puzzleteil zu unserem Kader und wir freuen uns, mit ihm in den kommenden zwei Jahren zu arbeiten und unsere Ziele zu erreichen. Ohne Unterstützung unserer Gesellschafter und Partner wäre eine solche Verpflichtung nicht denkbar, darum an dieser Stelle einmal mehr einen großen Dank in diese Richtung.“