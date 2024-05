Spannender Handball-Krimi in der Glockenspitzhalle HSG Krefeld verspielet vor der Pause den Sieg

In einem nach der Pause tollen Handball-Krimi musste sich die HSG Krefeld Niederrhein als Zweiter der Süd-West-Staffel am Donnerstag im Play-off-Halbfinal-Hinspiel gegen den Südmeister HSG Konstanz mit einem 22:22 (11:16) zufriedengeben. Denn bis zur Pause rechneten die Fans der Eagles unter den 2007 Zuschauern in der Glockenspitzhalle wohl nicht mehr mit einem Sieg ihrer Mannschaft. Mit zu vielen Fehlwürfen gaben sie das Spiel ab der zehnten Minute aus der Hand und gerieten deutlich auf die Verliererstraße. Dabei ließen sie sich auch von einigen Entscheidungen der beiden Schiedsrichter die Konzentration nehmen. Doch die Mannschaft bewies eine tolle Moral und bot dem Favoriten vom Bodensee in der zweiten Halbzeit einen großen und erfolgreichen Kampf. Herausragend war dabei die Abwehrleistung mit einem sehr starken Rückhalt Martin Juzbasic im Tor. Das nährt die Hoffnung für das Rückspiel am Sonntag in Konstanz.