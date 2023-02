3. Handball-Liga HSG verschenkt im Derby einen Punkt

Ein spannendes und in der Schlussphase dramatisches Handballfest mit dem falschen Ende, jedenfalls aus Sicht der HSG Krefeld Niederrhein. Denn die Eagles verpassten im Derby gegen den TV Aldekerk die große Chance, die Bergischen Panther in der Weststaffel der Liga drei von Platz zwei zu verdrängen. 8235 Zuschauer (ausverkauft) sahen die Premiere eines Krefelder Handball-Teams in der Yayla-Arena. Bis zur 55. Minute hatten die Gastgeber immer geführt. Dann gelang den Gästen der Ausgleich und sogar die Führung (58). Am Ende verdienten sie sich beim 32:32 (15:13) einen Punkt, den sie mit ihren gut 2000 Fans ausgelassen feierten. Dagegen gab es im Lager der HSG lange Gesichter. Verständlich, denn der eine Punkt durfte im Kampf um einen Platz in der Aufstiegsrunde nie verschenkt werden.