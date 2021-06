Handball : HSG Krefeld verpflichtet den Hünen Toni Juric

Toni Juric hat das HSG-Trikot bereits übergestreift. Foto: HSG

Krefeld Der Österreichische Handball-Nationalspieler ist 1,99 Meter groß und wechselt vom Zweitligisten TSV Bayer Dormagen zu den Eagles. Der bullige Kreisläufer ist ein starker Ersatz für den abgewanderten US-Boy Paul Skorupa.

Für das Projekt Aufstieg in Liga zwei holte sich Handball-Drittligist HSG Krefeld Niederrhein am Freitag eine hochkarätige Verstärkung an Bord. Vom Zweitligisten Bayer Dormagen wechselt Antonio „Toni“ Buric zu den Eagles, der einen Vertrag bis 2023 erhielt. Mit seiner Größe (1,99 m) und seinem Gewicht (123 kg) dürften der österreichische Nationalspieler als Kreisläufer bei der gegnerischen Abwehr für Angst und Schrecken sorgen. Der 23-Jährige ist damit nach Torwart Sven Bartmann und Linksaußen Pascal Noll der dritte Dormagener, der die HSG verstärkt.

Aufgrund seiner Statur soll der Alpen-Koloss Juric auf seiner Position am Kreis eine gewichtige Rolle in der neuen Mannschaft spielen. Er wechselte vor der abgelaufenen Saison von seinem Heimatverein HC Linz AG nach Dormagen, fand aber dort nicht so zu seinem Spiel, wie sich das alle Beteiligten vorgestellt hatten. Es gab zwischenmenschliche Probleme mit dem Trainer, der jetzt nicht mehr auf den Hünen bauen wollte. Dabei hatte der TSV für die Ablöse tief in die Tasche greifen müssen. Einen geringen Teil davon erhält der Klub von der HSG zurück.

Info Der aktuelle Kader 2021/22: Sven Bartmann (Tor), Lasse Hasenforther (Tor), Nick Braun (LA), Pascal Noll (LA), Steffen Hahn (RA), Mike Schulz (RA), Lars Jagieniak (KM), Antonnio „Toni“ Juric (KM), Matija Mircic (HL), Jonas Molz (HL), Kevin-Christopher „KC“ Brüren (HR), Maik Schneider (HR), Merten Krings (RM), Tim Schnalle (RM).

„Als wir gehört haben, dass er auf dem Markt ist, haben wir sofort Kontakt aufgenommen und sind sehr froh, dass wir ihn von uns überzeugen konnten. Maik Pallach und ich haben ihm aufgezeigt, was wir mit ihm vorhaben“, sagt der Sportliche Leiter Stefan Nippes, der vor allem die Physis des Neuzugangs lobt: „Er hat eine unglaubliche körperliche Präsenz und wird uns noch mehr Möglichkeiten geben. Dazu ist er neben der Platte ein sehr sympathischer Typ. Wir sind sehr stolz, einen solchen Spieler mit Unterstützung unserer Gesellschafter und Sponsoren verpflichten zu können.