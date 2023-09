37:40 gegen Zweitligist Nordhorn-Lingen HSG verpasst eine Pokal-Überraschung

Auch wenn das Team aus dem Emsland schnell mit 3:1 führte, zeigten die Eagles keinen Respekt und knüpften an ihre starke Mannschaftsleistung vom Heimspiel gegen Longerich an. In der 15. Minute gingen die Krefelder durch einen Treffer von Mike Schulz zum ersten Mal in Führung und bauten sie kurz vor der Pause mit vier Toren in Folge unter dem großen Beifall der 379 Fans auf 18:16 aus. Da die Dauerkartenbesitzer keinen freien Eintritt hatten, konnten die Verantwortlichen mit der Zuschauerzahl leben. Nach 38 Minuten führten die Eagles mit 23:21. Dann leisteten sie sich einige unnötige technische Fehler, die der Gegner eiskalt ausnutzte und das Duell mit einem 6:0-Lauf drehte. Da rechneten die Zuschauer nicht mehr mit einer Überraschung. Doch die Gelb-Schwarzen gaben sich nicht geschlagen und kämpften sich eindrucksvoll zurück. Zweieinhalb Minuten vor dem Schluss erzielte Spielmacher Lukas Hüller mit einem feinen Weitwurf aus der eigenen Abwehr über alle hinweg in das leer stehende Gäste-Tor sogar noch den Anschlusstreffer zum 36:37. Doch trotz einer Unterzahl in den zwei Schlussminuten brachte Nordhorn-Lingen die Begegnung clever über die Zeit. Trotz der Niederlage waren die Eagles-Fans begeistert und feierten das Team.