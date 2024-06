Kein Handball-Sommermärchen in Krefeld Eagles verpassen nach Niederlage das Play-off-Finale

Die Krefelder waren bereits am Samstag angereist und bezogen im Schwarzwald Quartier, weil es am Bodensee kein Hotel mit so vielen freien Betten gab . Am Sonntag um 12 Uhr machten sie sich auf die 70 Kilometer lange Reise nach Konstanz. Dort bekamen sie in der Halle, die als Schänzle-Hölle bekannt ist, beim Warm-up gleich zu spüren, mit welcher Atmosphäre sie rechnen können. Sie erwischten zum Leidwesen ihrer Fans wie schon so häufig in dieser Saison einen schwachen Start. Durch einige technische Fehler und Fehlwürfe lagen sie nach zehn Minuten mit 2:7 zurück. Trainer Mark Schmetz nahm eine Auszeit, die sich positiv auswirkte. Im Tor kam Sven Bartmann für Martin Juzbasic und führte sich mit drei Paraden sehr gut ein. Auch durch zusätzliche Wechsel auf dem Parkett kamen die Eagles viel besser ins Spiel und holten Treffer um Treffer auf. Beim Stande von 12:10 für die Gastgeber nahm ihr Trainer eine Auszeit. Aber es blieb bis zur Pause bei einem Zweitore-Vorsprung.