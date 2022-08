27:33-Niederlage : Eagles verlieren Generalprobe gegen Ferndorf

Krefeld Im letzten Testspiel für dem Meisterschaftsstart am Samstag gegen die Ahlener SG lief es beim Krefelder Handball-Drittligisten noch nicht so wie geplant. Besonders die Chancenauswertung war nicht optimal.

(hgs) Eigentlich wollten sich die Eagles am Samstag bei ihrer Generalprobe für den Drittligastart am Samstag gegen die Ahlener SG mit seinem Sieg gegen den TuS Ferndorf das notwendige Selbstvertrauen holen. Doch bei der 27:33 (15:15)-Niederlage in der Glockenspitzhalle hinterließ die Mannschaft nur phasenweise den Eindruck, dass sie für den Meisterschaftsauftakt gerüstet ist. „Die ersten sieben, acht Minuten der zweiten Halbzeit haben uns das Spiel kaputt gemacht. Da haben wir die Lösungen nicht gefunden, vorne nicht getroffen und schnelle Gegenstöße kassiert. Die Chancenauswertung war insgesamt nicht gut“, sagte Trainer Mark Schmetz hinterher.