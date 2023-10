29:31-Niederlage HSG Krefeld verliert das Topspiel.

Bei der ersten großen Herausforderung der Saison konnte Drittligist HSG Krefeld Niederrhein seine Qualität nicht entscheidend in die Waagschale werfen und unterlagen in der Süd-West-Staffel im Top-Duell beim Tabellenzweiten TuS Ferndorf mit 29:31 (14:16). Dabei erwischten die Gastgeber vor 1282 Zuschauern und einer lautstarken Kulisse die bessere Tagesform und boten zur Freude ihre begeisterungsfähigen Fans ihre bisher beste Saisonleistung. Für die Krefelder bleibt unterm Strich, dass sie die bisher wichtigste Standortbestimmung nicht bestanden haben und es auf dem Weg zum geplanten Aufstieg noch Luft nach oben besteht, um in so engen Duellen das Leistungspotenzial optimal abrufen zu können. Schon am Freitag warten auf die Eagles die nächste schwere Aufgabe. Denn auch wenn der TV Aldekerk bisher nicht so stark auftrumpfen konnte wie in der Vorsaison, ist in diesem Derby alles möglich.