3. Handball-Bundesliga : HSG Krefeld trennt sich von Juric

Antonio Juric konnte die in ihn gesetzten Erwartungen nicht erfüllen. Der Vertrag mit dem Österreicher wurde aufgelöst. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der 24-jährige Kreisläufer aus Österreich verlässt den Handball-Drittligisten und spielt künftig in der Schweiz. Der Sportliche Leiter Stefan Nippes sucht bereits nach einem Ersatz.

Mit reichlich Vorschusslorbeeren war Antonio Juric von den Verantwortlichen des Handball-Drittligisten HSG Krefeld Niederrhein im Juni als Neuzugang präsentiert worden. „Wir sind sehr stolz, einen solchen Spieler mit Unterstützung unserer Gesellschafter und Sponsoren verpflichten zu können“, sagte damals der Sportliche Leiter nach der Verpflichtung des 1,99 m großen und 123 kg schweren Kreisläufers. Jetzt ist die Zeit des Österreichers bei den Eagles schon wieder abgelaufen. Der bis 2023 laufende Vertrag mit dem 24-Jährigen wurde im beiderseitigen Einvernehmen aufgelöst. Der Alpenkoloss hat ein Angebot aus der 1. Schweizer Liga erhalten.

Juric sollte für das Projekt Aufstieg in Liga zwei ein wichtiger Baustein sein. Er war vom Zweitligisten Bayer Dormagen zur HSG gewechselt. Die Werks-Sieben hatte ihn von seinem Heimatverein HC Linz AG verpflichtet, fand aber beim TSV nicht so zu seinem Spiel, wie sich das alle Beteiligten vorgestellt hatten. Es gab zwischenmenschliche Probleme mit dem Trainer, der nicht mehr auf den Hünen bauen wollte. Dabei hatte der TSV für die Ablöse tief in die Tasche greifen müssen. Einen geringen Teil davon erhielt der Klub von der HSG zurück.

Zwischenmenschliche Probleme sollen auch bei der HSG mit ein Grund für die Trennung gewesen sein. Auch sportlich konnte Juric nicht beweisen, dass der bullige Kreisläufer ein starker Ersatz für den abgewanderten US-Boy Paul Skorupa ist. Seine letzten beiden Treffer für die Eagles erzielte er am 30. Oktober im Auswärtsspiel bei der SG Menden-Sauerland. Am 14. November saß Juric, dessen Markenzeichen eine Schwimmbrille ist, in der Glockenspitzhalle gegen Volmental zum letzten Mal auf der Bank.

„Ich bedanke mich für die tolle Zeit am Niederrhein und werde das Team und die gute Stimmung bei den Heimspielen in der Glockenspitzhalle und im ENNI-Sportpark vermissen. Jetzt freue ich mich auf meine neue Herausforderung“, so die Worte des Österreichers in der Pressemitteilung der HSG.

Die Suche nach einem neuen Kreisläufer hat bei der HSG schon seit geraumer Zeit begonnen.