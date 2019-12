2. Handball-Bundesliga : HSG Krefeld: Training auch an Heiligabend

Krefeld Der Handball-Zweitligist tritt am 2. Weihnachtsfeiertag beim VfL Lübeck-Schwartau an.

(F.L.) Beim Handball-Zweitligisten HSG Krefeld müssen die Akteure in puncto Familienfeiern und Treffen mit Freunden an den Weihnachtsfeiertagen starke Abstriche machen, denn am zweiten Feiertag steht beim VfL Lübeck-Schwartau um 17 Uhr das nächste Spiel an. So hat Interimstrainer Felix Linden einen Tag nach der Niederlage gegen Hamburg keine Zeit verstreichen lassen, um spezielle Szenen als Video zusammen zuschneiden und zu analysieren. „Da kann man schon gut sehen, dass es uns gelungen ist, das Spiel breiter auszulegen“, sagt Linden. Doch hat er bei seiner Auflistung auch noch zahlreiche Schwachpunkte gefunden, die es zu beheben gilt. „Wir haben viele technische Fehler gemacht. Gerade wo die Partie gegen Hamburg noch völlig offen war, gab es bei uns etliche Fehlpässe. Da haben die Kreuzwege nicht gestimmt. Auch das Überzahlspiel ist noch stark verbesserungswürdig“, lautet sein Fazit.