3. Handball-Liga Tolle Heimpremiere von Martin Juzbasic

Obwohl mit Torwart Martin Juzbasic und Bastian Roschek gleich beide Neuen zum ersten Mal in der Glockenspitzhalle zum Aufgebot der Eagles gehörten, lockte das nicht mehr Zuschauer an als sonst. Vielleicht lag es am hier unbekannten Gegner aus der Pfalz, der einst Gründungsmitglied der 2. Liga war. Die Gäste waren nicht mit ihrem Bestaufgebot angereist, was in der Anfangsphase aber nicht zu spüren war, im Gegenteil. Sie trumpften überaus selbstbewusst und spielstark auf, womit sie selbst ihren Trainer überraschten: „Unsere ersten 20 Minuten waren die besten der Saison“, sagte Marcus Muth hinterher.