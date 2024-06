Eine wichtige Personal-Entscheidung Tim Claasen verlängert bei HSG Krefeld

Damals war für Claasen, welcher als Hoffnungsträger seiner Mannschaft gilt, bei Weitem nicht klar gewesen, dass es ein Comeback geben wird. „Zuallererst freue ich mich natürlich, dass ich weiterhin Handball auf diesem Niveau spielen kann. Nach über einem Jahr Krankheit, immer wieder kleineren Rückschlägen und Zwangspausen bin ich dankbar für das Vertrauen, das die HSG Krefeld mir entgegen bringt und freue mich, dass ich mein Potenzial und Talent auch weiterhin am Niederrhein zeigen kann.“ Er ist davon überzeugt, dass der Aufstieg in die 2. Liga klappen wird, in der er schon 137 Spiele absolvierte: „Die Ziele hier sind klar definiert, die Bedingungen sind top und die Mannschaft und Menschen um mich herum geben mir das Gefühl, hier gut aufgehoben zu sein.“