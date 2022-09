3. Handball-Bundesliga : Sven Bartmann vor dem Comeback

Auch Samstag beim Spiel in Gladbeck war Torwart Sven Bartmann, hier mit Lasse Hasenforther (li.) und Lars Jagieniak, als Motivator dabei. Foto: Schoofs

Krefeld Im Heimspiel am Samstag (19 Uhr) gegen Grün-Weiß Dankersen-Minden II kann die Nummer eins der HSG Krefeld Niederrhein wieder eingesetzt werden. Die Gäste reisen mit einem jungen Team an.

Auch wenn Handball-Drittligist HSG Krefeld Niederrhein am vergangenen Samstag im Auswärtsspiel beim Aufsteiger VfL Gladbeck einen ungefährdeten Pflichtsieg feierte, war bei Trainern, Spielern und Verantwortlichen eine große Erleichterung zu spüren. Schließlich waren die Vorbereitung und der Meisterschaftsauftakt mit der Niederlage gegen Ahlen nicht optimal. Das nagte am Selbstvertrauen. Die Mannschaft traf sich nach der Rückkehr in Krefeld noch zum Essen, was ein gutes Zeichen für den Teamgeist ist.

Das soll jetzt am Samstag ab 19 Uhr in der Glockenspitzhalle mit einem Sieg gegen die Zweitvertretung des Erstligisten GWD Minden weiter gestärkt werden. Gerade gegen solche Gegner ist die Aufgabe nicht einfach einzuschätzen, weil man nie sicher sein kann, ob nicht von der ersten Mannschaft Spieler eingesetzt werden. „Uns erwartet mit Minden ein guter Gegner - eine junge 2. Mannschaft mit vielen jungen Spielern, die gut ausgebildet sind. Ich habe beide Saisonspiele, die Minden bisher absolviert hat, im Vorfeld intensiv analysiert. Die größte Gefahr kommt über Rückraum-Mitte und Rückraum-Links im Zusammenspiel mit dem Kreisläufer. Da hat Minden einige sehr gute Spieler und da werden wir uns gut drauf vorbereiten müssen“, sagte Mark Schmetz am Mittwoch.

Der Trainer ist sicher, dass seine Spieler in der Lage sind, den ersten Heimsieg einzufahren: „Wir haben diese Woche gut trainiert. In diesen Einheiten haben wir uns intensiv auf die Abwehr konzentriert und werden versuchen, die Verteidigung weiter zu stabilisieren, sodass wir da wieder einen Schritt weiterkommen. Das wird uns auch im Spiel nach vorne zusätzliche Sicherheit geben. Wir spielen zu Hause, möchten hier das Spiel natürlich unbedingt gewinnen und an das gute Spiel vom vergangenen Wochenende anknüpfen. Wir werden alles daran setzen, dass wir uns Schritt für Schritt weiterentwickeln – sowohl vorne als auch hinten. Die Jungs trainieren gut, haben Spaß und Lust auf das nächste Spiel. Wir freuen uns, wieder vor eigenem Publikum zu spielen und werden ein gutes Spiel machen.“

Die personelle Lage ist nach wie vor unverändert. Mike Schulz, Steffen Hahn und Julian Athanassoglu fallen weiter auf unbestimmt Zeit auf. Dagegen wird mit der Rückkehr von Sven Bartmann in Kürze gerechnet. Bei den ersten beiden Punkt-Spielen saß die Nummer eins im Tor der Eagles mit auf der Bank und entpuppte sich als Motivator. „Sven ist in unserer Mannschaft ein wichtiger Faktor, auch wenn er nicht zum Einsatz kommen kann“, sagt Schmetz. In den vergangenen Wochen arbeitete der Routinier zusammen mit Torwarttrainer Uwe Tophoven an seinem Comeback. Das wird schon am Samstag stattfinden. Allerdings soll er nicht von Beginn an zwischen den Pfosten stehen.

Die zweite Mannschaft des TSV GWD Minden schloss die Hauptrunde der vergangenen Saison nach einem spannenden Kampf um den Klassenerhalt auf Tabellenplatz sieben ab und landete somit im Mittelfeld ihrer Staffel der 3. Liga. Im Anschluss mussten sie die Abstiegsrunde spielen und sicherten sich dort durch den 1. Tabellenplatz doch noch den Klassenerhalt.