Handball Sven Bartmann bleibt die Nummer eins der HSG Krefeld

Neben weiteren Vertragsverlängerungen sind auch weitere Neuzugänge geplant. Neben Kreisläufer Michael Schulz vom Zweitligisten Dresden soll auch Spielmacher Jörn Persson vom TuS Ferndorf nach Krefeld wechseln. Der 22-Jährige gebürtige Sylter wurde vor fünf Jahren mit der SG Flensburg Handewitt deutscher A-Jugend Meister. Vor seinem Engagement in Ferndorf stand der 1,92 Meter große Spieler beim Zweitligisten Dessau-Roßlau unter Vertrag. Nach Lukas Hüller hätte die HSG mit Persson damit einen zweiten Spielgestalter als Nachfolger für Merten Krings verpflichtet, der seine Laufbahn beendet hat. In der gerade abgelaufenen Saison erzielte der Blondschopf in 34 Spielen 91 Tore, war maßgeblich am Erreichen der Aufstiegsrunde für Ferndorf beteiligt. Am 31:30-Sieg des TuS in Krefeld erzielte er sieben Treffer und war auch sonst der auffälligste Akteur seines Teams. Seine Klasse bewies er auch schon vor drei Jahren bei Einsätzen für den Bundesligisten Flensburg.