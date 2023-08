Auftakt der 3. Handball-Liga Gleichung mit Unbekannten für die HSG Krefeld

Wenn ein Aufsteiger gegen einen Meisterschafts-Favoriten antritt, sind die Vorzeichen eigentlich ziemlich klar. Das trifft am Samstag ab 18.30 Uhr in der Robert-Bosch-Halle von Homburg nicht unbedingt zu, wenn dort die HSG Krefeld Niederrhein zu Gast ist und mit einem Sieg in die neue Drittliga-Saison starten will. Denn die Gastgeber wurden in der Vorsaison mit 58:2 Punkten und 1006 Toren ungeschlagener Meister der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Dazu stellte das Team von Trainer Steffen Ecker mit Yves Kunkel auch den Torschützenkönig der Liga.