Handball : HSG stellt weitere Karten für Relegation bereit

Krefeld (svs) Die Glockenspitzhalle wird am Samstag sprichwörtlich aus allen Nähten platzen. „Ich laufe derzeit täglich durch die Halle und suche, ob sich nicht noch weitere Plätze generieren lassen“, sagt André Schicks.

Tatsächlich fanden die Verantwortlichen hier noch einige Möglichkeiten und so kamen am Dienstag noch weitere 350 Plätze hinzu. Dadurch stieg das Fassungsvermögen jetzt auf rund 2500 Plätze. „Die Halle ist für 3200 zugelassen, was Fluchtwege und dergleichen angeht. Hier sind wir also voll im grünen Bereich“, sagt Geschäftsführer Thomas Wirtz.