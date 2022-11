3. Handball-Bundesliga : Die HSG steht vor einem brisanten Duell gegen Schalksmühle

Christopher Klasmann feierte am Samstag ein Wiedersehen mit den Dragons aus Schalksmühle. Foto: Mark Mocnik

Krefeld Am Samstag kommt es für den Trainer und zwei Spieler in der Glockenspitzhalle zum Wiedersehen mit ihrem Ex-Klub. Dazu haben die Eagles noch einige Rechnungen aus der vergangenen Saison offen.

Duelle zwischen zwei Mannschaften stehen oft unter einem besonderen Stern. Für die HSG Krefeld Niederrhein gilt das am Samstag ab 19 Uhr im Heimspiel gegen die Schalksmühle Dragons gleich aus doppeltem Grund. Zum einen treffen Trainer Mark Schmetz sowie die beide Spieler Christopher Klasmann und Philip Dommermuth auf ihren Ex-Klub, den sie nicht ohne unschöne Nebengeräusche verließen. Zum anderen waren sie maßgeblich an den drei Erfolgen gegen die Eagles beteiligt und machten der HSG damit in Sachen Aufstieg einen dicken Strich durch die Rechnung. Mehr Brisanz ist kaum möglich.