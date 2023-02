3. Handball-Liga „Wir stehen mit dem Rücken zur Wand“

Die zweite Halbzeit eröffnete HSG-Torwart Lasse Hasenforther mit einer starken Parade, vorne traf Neuzugang Robert Krass erstmals im Spiel. In der Folge verstanden es die in gelb gekleideten Gäste viel zu selten, zwingend zu agieren. So konnte sich in der zweiten Hälfte lediglich Rechtsaußen Mike Schulz immer wieder in Szene setzen, dabei alle seine acht Treffer. Longerich zog das Tempo nach Belieben an. So geriet ihr Erfolg zu keiner Zeit in Gefahr.