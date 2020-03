2. Handball-Bundesliga : Stefan Nippes plant den neuen HSG-Kader

Krefeld Da der Abstieg aus der 2. Handball-Bundesliga schon vorzeitig feststeht, ist der Sportliche Leiter der Eagles unter anderem auf der Suche nach jungen und talentierten Spielern. Kartenvorverkauf für die Heimspiele wurde eingestellt.

Wer Stefan Nippes, den Sportlichen Leiter der HSG Krefeld, mal ans Telefon haben will, der muss entweder etwas Geduld aufspringen oder er hat Glück, dass der 33-Jährige gerade zur Verfügung steht. Da der Abstieg aus der Zweiten Bundesliga feststeht, ist Nippes außerhalb des Feldes derzeit einer der meist beschäftigten Verantwortlichen bei den Eagles. „Es ist schon viel an Arbeit was ich momentan habe. Ich kann gar nicht sagen, wie viel Telefonate ich am Tag führe“, sagt Nippes, der ja noch einem normalen Beruf nachgeht. Für ihn ist es das erste Mal, dass er als alleiniger Verantwortlicher in Absprache mit der Vereinsführung eine Mannschaft zusammen stellt. Doch es sind nicht nur die Telefonate, die Zeit in Anspruch nehmen, auch die Treffen mit Spielern oder deren Berater lassen seine eigene Freizeit etwas kürzer treten. „Ich beklage mich aber nicht. Das gehört halt auch zu meiner Aufgabe als Sportlicher Leiter“, fährt Nippes weiter fort. Dabei ist es für ihn hilfreich, dass er sich als ehemaliger aktiver Handballer ein kleines Netzwerk aufgebaut hat und sehr an dessen Pflege bedacht ist. Ohne das wäre es fast unmöglich mit anderen Spielern in Kontakt zu treten. Dass die sportliche Situation bei der HSG momentane nicht unbedingt eine Werbung für Krefeld ist, macht die ganze Sache nicht gerade einfacher. Dennoch ist es ihm in den vergangenen Tagen gelungen den Fans einige Neuzugänge zu präsentieren, die belegen, dass die HSG Krefeld immer noch ein sehr guter Verein und auch eine gute Adresse im Westen Deutschlands ist. „Natürlich muss man Leute, die sehr talentiert sind und von einem Bundesligisten kommen überzeugen, dass sie zu uns kommen sollten“, erklärt Nippes, dass er gerade jungen Spielern eine gute Perspektive nach Krefeld zu kommen. Doch so weiß der ehemalige Torhüter auch, dass es eine Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern geben muss. Aus verschiedensten Gründen wird der Kader nahezu komplett geplant, auch wenn es bei dem ein oder anderen Spieler eine harte Entscheidung ist, wenn es um eine Vertragsverlängerung geht. „Es sind alles Entscheidungen im Sinne der HSG Krefeld. Und da ist es mein Ziel die Positionen mit viel Talenten zu besetzen, aber auch natürlich mit solch erfahrenen Leute wie mit Mathis Stecken, die die Dritte Liga kennen“, sagt Nippes weiter. Die Marschroute für die Saison 202021 ist schon vorgegeben, denn die HSG hält an ihrem Trainingspensum mit fünf Mal in der Woche weiter fest. Immerhin wollen die Eagles wieder eine gute Rolle in der Dritten Liga spielen. Die Nachricht vom Ausfall des nächsten Spieles in Dormagen hat dagegen HSG-Geschäftsführer Andre Schicks auf den Plan gerufen: „Mit sofortiger Wirkung wir den Kartenvorverkauf für die kommenden Heimspiele aufgrund des Coronavirus ausgesetzt. Die weitere Entwicklung der Situation beobachten wir genau und werden kurzfristig informieren, sobald sich etwas Neues ergibt.“ Schicks hat umgehend den Kontakt zu der Stadt und den Behörden gesucht, wie nun mit dem Thema in der Glockenspitzhalle umgegangen wird. Eine Rückmeldung ist allerdings bisher ausgeblieben. „Für uns ist das eine fatale Gesamtsituation. Mit den Vorverkaufsstellen können wir besser agieren und wenn etwas kurzfristig doch stattfindet geht das nur noch über den Tagesverkauf“, erklärt Schicks und fügt noch hinzu, dass mit Gummersbach und Essen immerhin zwei namhafte Gegner nach Krefeld kommen. Ob und wie nun die Saison zu Ende gespielt wird soll am Montag bei einer Ligatagung erläutert und diskutiert werden. eine steht für Schicks allerdings schon fest: „Ich hoffe nicht, dass es dazu kommt und die Saison mit sofortiger Wirkung eingestellt wird. Geisterspiele sind aber auch keine Option.“