Handball Stefan Meler blickt selbstbewusst der Aufstiegsrunde entgegen

Der Sportliche Leiter Stefan Meler sieht das Team für die schwere Auswärtsaufgabe gerüstet: „Die Jungs sind heiß sehr gut vorbereitet. Jetzt hoffen wir natürlich, dass alle angeschlagenen und verletzten Spieler zurückkommen, sodass wir endlich und erstmals in dieser Saison mit einem nahezu vollen Kader spielen dürfen. Die Aufstiegsrunde ist nun die maximale Herausforderung mit vielen Spielen in einer sehr kurzen Abfolge. Anders als in der Hauptrunde sind wir jetzt auch nicht der Favorit, wir sind schon ein bisschen in der Außenseiterrolle und haben mit dem Spiel in Vinnhorst einen anspruchsvollen Start. Da aber jeder Handballer immer das Beste geben will, werden wir tolle Handballfeste haben, zuhause aber auch auswärts. Und jeder Gegner muss uns ja auch erstmal schlagen.“