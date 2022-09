3. Handball-Bundesliga : HSG Krefeld startet Richtung 2. Liga

Das Aufgebot der HSG Krefeld Niederrhein. Foto: HSG Krefeld/HSG Krfeld

Krefeld Der Handball-Drittligist eröffnet am Samstag mit dem Heimspiel gegen die Ahlener SG das Rennen um den geplanten Aufstieg. Nach einer nicht reibungslosen Vorbereitung ist das Leistungsvermögen des Teams schwer einzuschätzen.

Die Wunden der Vorsaison sind lange verheilt. Die Eagles gehen mit sieben Neuzugängen und einem neuen Trainer gestärkt in die Saison 2022/23 der 3. Handball-Bundesliga. Am Ende soll der zweite Aufstieg in die 2. Bundesliga gefeiert werden. Die Konkurrenz ist groß. Gerade in der Gruppe C haben sich mehrere Teams einen Spitzenplatz auf die Fahne geschrieben.

Dazu zählt auch die Ahlener SG, die sich ebenfalls hochkarätig verstärkt hat „Das ist gleich ein Topspiel“, sagte Mark Schmetz am Donnerstag im RP-Gespräch. Da die Vorbereitung aufgrund vieler Verletzungen nicht optimal war, ist schwer zu sagen, wo die Mannschaft genau steht. „Wir sind sicher noch nicht da, wo wir hin wollen. Aber ich habe trotzdem ein gutes Gefühl. Man hat gemerkt, dass es von Woche zu Woche besser wird. So richtig einzuschätzen ist die Leistung nicht, da wir bis auf Ratingen und Ferndorf keine Gegner hatten, die auf unserem Niveau waren“, erklärte der HSG-Cheftrainer.

Info 68 Mannschaften in fünf Gruppen Die 3. Liga geht mit 68 Mannschaften in fünf Staffeln in die Saison. Die Teams aus den Staffeln Nord und Ost gehen mit jeweils dreizehn Teams in die Saison und werden so 24 Partien im ersten Saisonabschnitt haben, die Staffeln, Süd, Süd-West und West starten mit vierzehn Vereinen und haben daher zunächst 26 Spiele. Die beiden Topteams einer jeden Staffel qualifizieren sich für die Aufstiegsrunde. Belegt eine nicht aufstiegsberechtigte Mannschaft wie die zweite Formation eines Bundesligisten Platz 1 oder 2, wird die Aufstiegsrunde mit weniger Mannschaften ausgetragen. Am Ende steigen zwei Teams in die 2. Handball-Bundesliga. Die ersten Heimspiele: Sa. 3.9. 19 Uhr Ahlener SG. Sa. 17.9. 19 Uhr TSV GW Minden Sa.1.10. 19 Uhr TuS Spenge Sa. 22.10. 19 Uhr TV Emsdetten

Für Schmetz geht es jetzt darum, ruhig zu bleiben, sich weiter zu entwickeln und das eigene Spiel durchzusetzen: „Dann wird das schon klappen.“ Die phasenweise schwache Leistung bei der Generalprobe gegen den TuS Ferndorf habe er Anfang der Woche mit seinen Spielern analysiert: „Alle waren selbstkritisch und sagten, dass so etwas wie in den ersten zehn Minuten der zweiten Halbzeit nicht geht. Da haben wir zu schnell die Fehler gemacht und den Gegner eingeladen, einfache Tore zu machen.“

So richtig einspielen konnten sich die Eagles aufgrund der Marschroute des Trainers nicht. Dafür fehlten immer wieder verletzungsbedingt wichtige Spieler, wie zum Beispiel Julian Athanassoglu. Zu Beginn der Vorbereitung entpuppte sich der Neuzugang auf der rechten Außenposition als echte Verstärkung. Seit zwei Wochen muss er wegen eines drohenden Ermüdungsbruches im Fuß pausieren und fällt weiter aus. Da Steffen Hahn und Mike Schulz für diese Position noch länger fehlen, muss der Trainer mit Maik Schneider und „KC“ Brüren improvisieren. An seiner Start-Sieben vom Test gegen Ferndorf will er vielleicht noch eine kleinere Änderung vornehmen.

Dass der letzte Neuzugang Christopher Klasmann noch nicht zu hundert Prozent im Team integriert ist, beunruhigt Schmetz nicht: „Man sieht im Training, dass es immer besser funktioniert. Er weiß, wie ich spielen will, weil er in den beiden vergangenen Jahren mit mir in Schalksmühle war. Er muss sich nur an die neuen Nebenspieler gewöhnen. Aber das geht bei ihm sehr schnell. Er wird noch ganz wertvoll für uns sein.“

„Bis der Wechsel feststand, war es eine stressige und schwierige Zeit für mich, weil man ja vier Jahre bei dem Verein gespielt hat. Wie es dann abgelaufen ist, war am Ende nicht mehr schön. Jetzt bin ich froh, dass ich hier bin“, sagt Klasmann. Und er freut sich, dass Schmetz wieder sein Trainer ist: „Ich schätze seine ruhige Art. Wenn er einem was sagt, hat das Hand und Fuß und man weiß, dass es stimmt. Er hat ja Erfahrung genug.“ Ganz wertvoll ist natürlich Merten Krings. Der Kapitän und Stratege im Rückraum ist zuversichtlich, dass die Saison erfolgreicher verläuft als zuletzt: „Wir haben uns durch die Neuzugänge verstärkt. Der Trainer gibt uns viel an die Hand und setzt neue Impulse. Durch die lange Verletztenliste war es schwer, dass alle zueinander finden. Aber das wird immer besser.“