Handball : HSG Krefeld startet mit Heimspiel gegen Essen II

Krefeld Der Rahmenspielplan steht: Am zweiten Wochenende geht es dann nach Köln. Beim früheren Angstgegner Longericher SC treten die ambitionierten Gelb-Schwarzen zum ersten Auftritt auf fremder Platte an.

(lus) Die neuformierte Mannschaft der HSG Krefeld Niederrhein trifft sich am Wochenende zu medizinischen Tests und beginnt am Montag offiziell mit der Vorbereitung auf die neue Spielzeit der . Handball-Liga. Nach der Ligen-Einteilung steht mittlerweile auch der Rahmenterminplan.

Los geht es dabei am ersten Septemberwochenende. Der Rahmenterminplan sieht für den ersten Spieltag den 3. bis 5. September vor. Die genaue Terminierung wird in den kommenden zwei Wochen festgelegt. Dann wird auch der komplette Terminplan festgelegt.

Für die Eagles beginnt die Spielzeit dabei mit einem Heimauftritt gegen Aufsteiger TuSEM Essen II. Am zweiten Wochenende geht es dann nach Köln. Beim früheren Angstgegner Longericher SC treten die ambitionierten Gelb-Schwarzen zum ersten Auftritt auf fremder Platte an. Während Auftaktgegner Essen als Aufsteiger eher gegen Abstieg spielen dürfte, sind die Kölner einer der Aufstiegsaspiranten und damit einer der vermutlichen Rivalen der Egales, die ihrerseits ebenfalls die Rückkehr in die 2. HBL anstreben, sein.