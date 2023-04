Handball HSG Krefeld startet mit Gastspiel beim TuS Vinnhorst

Nachdem mit Hildesheim der neunte Klub als Teilnehmer der Aufstiegsrunde feststand, wurde am Montagabend bei einer Video-Ligatagung der Vereine der Modus und der Spielplan festgelegt. „Teilweise hatte ich den Eindruck, da wird was für die TV-Sendung mit versteckter Kamera aufgenommen“, sagte André Schicks am Dienstag. Der Geschäftsführer der HSG Krefeld Niederrhein gab noch am Abend den Spielplan den Trainern und den Spielern bekannt. Am Dienstagmorgen erhielt Schicks dann noch einige Veränderungen.