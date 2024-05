Aufstiegsrunde Die Krefelder Eagles fahren mit Mut in die „Hölle“ nach Konstanz

Die Quote der Fehlwürfe, vor allem aus freier Position, war in so einem Topspiel auf Augenhöhe einfach zu hoch. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass im Konstanzer Tor mit Konstantin Poltrum der vielleicht beste Torhüter der gesamten 3. Liga steht und Donnerstag 16 Paraden verbuchte. Die Abschlüsse am gegnerischen Kreis waren hier und da zu überhastet. Da ist am Sonntag mehr Geduld und Cleverness gefordert.