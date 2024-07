Handball Mehr Profi-Spirit im Team der HSG Krefeld

Bis auf Jörn Persson, der aus beruflichen Gründen fehlte, konnte Trainer Mark Schmetz alle Spieler begrüßen, darunter mit Lasse Mook den sechsten Neuzugang. Der Linksaußen stammt aus dem Nachwuchs des THW Kiel, soll aber hauptsächlich für die A-Jugend der HSG spielen. Seine Handballwiege steht im Bergischen Land. „Das ist wie bei Joris Lehmann unsere Idee, Spieler aus der Region, die nach ihrer Zeit in einem Leistungszentrum wieder nach Hause wollen, zu uns zu holen. So bekommen wir Spieler, die wir selber noch nicht ausbilden“, sagte Stefan Meler in RP-Gespräch. Für den Sportlichen Leiter der Eagles sind die personellen Planungen noch nicht abgeschlossen: „Wir wollen noch einen dritten Torwart verpflichten, der mit einem Zweitspielrecht ausgestattet werden soll. Ansonsten steht der Kader. Alles andere muss man sehen, was während der Saison passiert.“